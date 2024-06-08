В случае изъятия американскими властями наших активов России придется дать мощный адекватный ответ

Фото: Unsplash.comВчера 145 прочитали В «Российской газете» опубликована статья доктора политических наук Станислава Радкевича, в которой рассматриваются вероятные варианты действий правительства РФ на возможные недружественные действия властей США по конфискации российской собственности.
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