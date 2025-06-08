17 добрых снимков, которые наполнят вас светом и теплом даже в пасмурный день

Доброта — это не такая уж и редкость в нашем мире, но мы можем просто не знать о ее проявлениях. Маленькие радости могут сделать день, причем не только тем, кто их получает, но и даже тем, кто о них узнает.
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