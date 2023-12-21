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Парламентская газета

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Сельские клубы взяли под защиту

Сельские клубы взяли под защиту

Власти региона или муниципалитета смогут ликвидировать или реорганизовать организации культуры, которые находятся в их ведении, только если комиссия по оценке последствий такого решения даст положительное заключение.

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