Сельские клубы взяли под защиту

Власти региона или муниципалитета смогут ликвидировать или реорганизовать организации культуры, которые находятся в их ведении, только если комиссия по оценке последствий такого решения даст положительное заключение.
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