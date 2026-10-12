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В Красноярском крае четвертый день ищут пропавших на рыбалке отца и сына

В Красноярском крае четвертый день ищут пропавших на рыбалке отца и сына

"112" В Красноярском крае спасатели четвертый день ищут двух рыбаков, которые отправились на промысел и не вернулись.

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