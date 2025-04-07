Avia.pro - СМИ В Санкт-Петербурге, городе, где каждый уголок пропитан историей, а старые дома хранят свои тайны, произошла история, от которой мурашки бегут по коже.
Живёте здесь? А кто вас сюда пустил? Мужчина из Питера нашёл в подвале дома целый табор
Комментарии
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Лариса Галахова
А причём УК? Вызвать полицию ума не хватило? Это нелегалы и их здесь быть не должно. А то прям какие-то сопли что кто-то там шуршит, страшно выходить.
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19 час.
O
Olga
Всех этих нелегалов из подвала вытащить на белый свет и сразу на депортацию. У них в подвале газовая горелка! Установлена незаконно. А потом все будут гадать, почему взрыв газа произошёл в доме. Где полиция? Она очистила подвал от этих нахальных пришельцев?
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18 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Подпереть дверь, чтобы не разбежались до приезда полицаев.
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17 час.
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