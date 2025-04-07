Живёте здесь? А кто вас сюда пустил? Мужчина из Питера нашёл в подвале дома целый табор

А причём УК? Вызвать полицию ума не хватило? Это нелегалы и их здесь быть не должно. А то прям какие-то сопли что кто-то там шуршит, страшно выходить.

O

Olga

Всех этих нелегалов из подвала вытащить на белый свет и сразу на депортацию. У них в подвале газовая горелка! Установлена незаконно. А потом все будут гадать, почему взрыв газа произошёл в доме. Где полиция? Она очистила подвал от этих нахальных пришельцев?