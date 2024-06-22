Татьяна Тарасова: «Нельзя сказать, что Роднина – недалекий человек. Но ее очень много лет нет в фигурном катании, она работает в Госдуме»

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина сказала «Спорт-Экспрессу»: «Я бы задала вопрос Тутберидзе, насколько это профессионально – готовить спортсмена на полтора сезона?» «Нельзя сказать, что она недалекий человек.