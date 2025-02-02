Hill: Путин ждет встречи с Трампом, чтобы представить Россию как сверхдержаву

После возвращения Дональда Трампа в Белый Дом российский президент Владимир Путин якобы хочет с его помощью "восстановить свой статус на мировой арене", "умиротворить" президента США и представить свою страну как мировую сверхдержаву.
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