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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Люк Корнет отпраздновал точный штрафной бросок, а после второго показал «лед в венах»

Люк Корнет отпраздновал точный штрафной бросок, а после второго показал «лед в венах»

За 48 секунд до конца третьей четверти матча против «Индианы» (118:101) центровой «Бостона» встал на линию штрафных бросков.

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