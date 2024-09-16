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Закон, порядок, государство

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В Иркутской области полицейские приняли участие в масштабной акции по озеленению, посадив более 4 тысяч саженцев сосны

Посадка деревьев состоялась на центральной площадке Всероссийской акции «Сохраним лес» под Иркутском на участке 2,1 гектара, где несколько лет назад выгорел лес.

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