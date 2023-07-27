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На Белгородскую область сбросили осколочные боеприпасы

На Белгородскую область сбросили осколочные боеприпасы

Новым атакам подверглась граничащая с Украиной Белгородская область. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, осколочные боеприпасы были сброшены по селу Журавлевка в Белгородском районе, по селу Новопетровка в Валуйском городском округе.

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