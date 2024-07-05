Водителя "Рено" госпитализировали в результате ДТП в Киреевском районе

Авария произошла в ночь на 4 июля на 15 км автодороги Тула-Новомосковск в Киреевском округе. По информации Госавтоинспекции Тульской области, 63-летний водитель на автомобиле "ГАЗ 3302", выехал на полосу встречного движения, создав аварийную ситуацию для встречного "Рено Логан", под управлением 36-летнего мужчины.