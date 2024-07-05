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Водителя "Рено" госпитализировали в результате ДТП в Киреевском районе

Водителя "Рено" госпитализировали в результате ДТП в Киреевском районе

Авария произошла в ночь на 4 июля на 15 км автодороги Тула-Новомосковск в Киреевском округе. По информации Госавтоинспекции Тульской области, 63-летний водитель на автомобиле &quot;ГАЗ 3302&quot;, выехал на полосу встречного движения, создав аварийную ситуацию для встречного &quot;Рено Логан&quot;, под управлением 36-летнего мужчины.

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