Автомобилист – Металлург Мг: прогноз на шестой матч 13 апреля 2024, КХЛ, плей-офф, полуфинал

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 4,5 Счет в серии 2 – 3 (1 : 2, 4 : 2, 2 : 3 ОТ, 5 : 3, 2 : 5) Оставляйте свои прогнозы на матчи Сейчас уже точно можно сказать, что две уральские команды выдали самую интересную серию нынешнего плей-офф Кубка Гагарина.