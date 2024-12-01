´Моторика мелкая, а польза - крупная´ (о развитии мелкой моторики рук детей).

Важную роль в успешности речевого, интеллектуального и психофизического развития ребенка раннего и дошкольного возраста играет мелкая моторика - движения пальцев и кисти рук, способность выполнять ими мелкие и точные движения.
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