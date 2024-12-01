Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

´Моторика мелкая, а польза - крупная´ (о развитии мелкой моторики рук детей).

´Моторика мелкая, а польза - крупная´ (о развитии мелкой моторики рук детей).

Важную роль в успешности речевого, интеллектуального и психофизического развития ребенка раннего и дошкольного возраста играет мелкая моторика - движения пальцев и кисти рук, способность выполнять ими мелкие и точные движения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх