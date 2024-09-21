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«Талибан» захотел отправить вице-премьера на саммит БРИКС в России

«Талибан» захотел отправить вице-премьера на саммит БРИКС в России

Боевики находящегося у власти в Афганистане исламистского радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захотели отправить вице-премьера и руководителя политического крыла группировки Абдула Гани Барадара на предстоящий в октябре саммит БРИКС в Казани.

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