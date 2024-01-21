Обида, вот что ими движет. вырусь очень обижалась на нас за то, что клята Рашка не развалилась (ведь это заставляло их исподволь тревожиться: а на тех ли они поставили?) Отличная отповедь МАУРУ (Маленький Адекватный Умеренный Русскоговорящий Украинец) Появилась под очередным роликом Миши Чаплыги Сам видос смотреть не обязательно, ничего нового Мишаня там не сказал.
Обращение к тем, кто так ничего и не понял
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
У хохлов мозгизасраны напрочь....ШИЗА ПОЛНАЯ...Даже с родственникками с Русской Фамилией и...чьи корни в России и в Москве...разговаривать не возможно.
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3 час.
Н
Нина
Вот именно!
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3 час.
valentina sergeeva
Ай, да бросьте вы уже! Все они там всё прекрасно понимали и понимают! Просто... Ну... Не вийшло так, як хотіли!.. Доведеться до терміну знову поїлити. Але лише други-заподнюки ось-ось ка-ак зберуться! Та ка-ак нападуть всім разом на клятих москалів! Ось тоді і... А поки треба прижопитися...
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2 час.
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