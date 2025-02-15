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Леброн Джеймс о 21-м Матче всех звезд: «У меня их осталось не так много»

В декабре форварду «Лейкерс» исполнилось 40 лет. Предстоящий Звездный уикенд станет для него 21-м за карьеру.

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