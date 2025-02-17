🌧️🚨 Сочи накрыло непогодой: актуальный прогноз до 18 февраля По данным Гидрометцентра, 17 февраля в Сочи и на ФТ «Сириус» ожидаются: ▫️ Сильные ливни; ▫️ Ветер до 17 м/с; ▫️ Высота морских волн — 1,5 м.