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МОСИНФОРМ

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Юным москвичам помогут выбрать кружки и секции на фестивале «Выбери успех» 12 сентября

Юным москвичам помогут выбрать кружки и секции на фестивале «Выбери успех» 12 сентября

В столице доступно более 140 тысяч детских кружков и секций. Определиться с выбором желающие смогут в рамках единого дня открытых дверей — фестиваля «Выбери успех», который пройдет 12 сентября в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах.

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