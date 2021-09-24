Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Т.е эти 2 достойных Полицейских с неустойчивой психикой, приняли слово мусор на свой счет? Тогда вопрос, они все что ...Двое полицейских ...
  • александр
    Это госдура приняла закон для себя! Где взять 120 тыр простому работяге, даже если захочет заняться фитнесом!?????????Решение уже приня...
  • Дмитрий
    Выборы прошли, можно дальше изгаляться!Роспотребнадзор: ...

В группе альпинистов, застрявших на Эльбрусе, погибло пять человек. Среди них может быть петербурженка

Поздно вечером 23 сентября стало известно, что группа альпинистов из 19 человек запросила о помощи из-за ухудшения погодных условий на Эльбрусе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх