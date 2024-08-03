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«Скоро начнётся война с Россией». Почему в Средней Азии так в этом уверены?

«Скоро начнётся война с Россией». Почему в Средней Азии так в этом уверены?

Честно говоря, даже неприятно это слушать. Но такие вещи мне говорили всё чаще и чаще. «И США, и Великобритания ведут здесь активную деятельность», — считает 64-летний преподаватель Мухаммаджон Нуриев из Самарканда.

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Комментарии
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Гоша Веверсис
Вот этих русских и надо переселять в Россию ,а не азиатов. Но комуто это ненужно. Ой будет беда.
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17 час.

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