Зима идёт: в Челябинске 18 ноября резко изменится погода

Синоптики прогнозируют перепад температуры в 10 градусов.Если в пятницу днём ещё стояла плюсовая температура (до +5), то в субботу синоптики обещают до -5 градусов Цельсия по области и -1…-3 в южноуральской столице.
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