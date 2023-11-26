Ольга Бузова подшутила над Давой, посетившим её концерт

Бывший парень Ольги Бузовой неожиданно принёс ей на концерт цветы и подпевал вместе с фанатами.Блогер из Новосибирска Давид Манукян, известный как Дава, пришёл на концерт к своей бывшей возлюбленной Ольге Бузовой.
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