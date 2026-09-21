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Царьград

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В Петербурге 21 сентября воздух прогреется до +16 градусов

В Петербурге 21 сентября воздух прогреется до +16 градусов

Очередной атлантический циклон определит погодные условия в Петербурге в субботу, 21 сентября. Как рассказал синоптик Михаил Леус, регион окажется под влиянием облачности и осадков, а температурный фон будет соответствовать климатической норме.

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