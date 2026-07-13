Борис Блохин советует инвесторам вложить 1 млн рублей в фонды

Старший управляющий директор Московской биржи Борис Блохин в интервью ТАСС рекомендовал инвесторам с 1 млн рублей рассматривать фонды денежного рынка, облигаций и акций, учитывая инвестиционный горизонт и доверяя распределение активов профессионалам.
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