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Царьград

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Борис Блохин советует инвесторам вложить 1 млн рублей в фонды

Борис Блохин советует инвесторам вложить 1 млн рублей в фонды

Старший управляющий директор Московской биржи Борис Блохин в интервью ТАСС рекомендовал инвесторам с 1 млн рублей рассматривать фонды денежного рынка, облигаций и акций, учитывая инвестиционный горизонт и доверяя распределение активов профессионалам.

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