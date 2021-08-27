СМИ: Наталью Поклонскую отправят послом России в островное государство Кабо-Верде

Политика РБК: видеть ее в составе новой Государственной думы однопартийцы не хотели. Депутат Государственной Думы, замглавы думского комитета по международным делам Наталья Поклонская займет пост посла РФ в республике Кабо-Верде на Островах Зеленого Мыса.
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