Сноб
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сноб

104 подписчика

МИД России призвал россиян соблюдать осторожность из-за ситуации в Персидском заливе

МИД России призвал россиян соблюдать осторожность из-за ситуации в Персидском заливе

МИД России выпустил рекомендации для россиян на фоне эскалации в Персидском заливе. Ведомство советует избегать опасных районов, следить за сообщениями властей и не публиковать кадры работы ПВО и последствий атак.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии