МИД России призвал россиян соблюдать осторожность из-за ситуации в Персидском заливе

МИД России выпустил рекомендации для россиян на фоне эскалации в Персидском заливе. Ведомство советует избегать опасных районов, следить за сообщениями властей и не публиковать кадры работы ПВО и последствий атак.
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