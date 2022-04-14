Политолог Мухин: Европа участвует в мрачном ритуале по убиению Украины

Политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин высказался касательно намерения польского главы Анджея Дуды, лидеров Литвы, Латвии и Эстонии Гитанаса Науседы, Эгилса Левитса и Алара Кариса посетить с визитом Украину.
Политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин высказался касательно намерения польского главы Анджея Дуды, лидеров Литвы, Латвии и Эстонии Гитанаса Науседы, Эгилса Левитса и Алара Кариса посетить с визитом Украину.
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