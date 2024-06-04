В Пскове для учащихся вечерней школы открылся лагерь труда и отдыха «Юный спецназовец»

В Пскове для учащихся вечерней школы № 1 открылся лагерь труда и отдыха «Юный спецназовец». В торжественной церемонии приняли участие представители УМВД России по городу Пскову - начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД подполковник полиции Ирина Петухова и старший инспектор по пропаганде Госавтоинспекции УМВД капитан полиции Юлия Федорова, а также представители администрации города Пскова - председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков» Алексей Несмашный, его заместитель Галина Каленчук, исполняющий обязанности председателя Комитета по физической культуре и спорту Сергей Бухаров и представитель Управления образования Ольга Макарова.