Песков рассказал о первом рабочем контакте Путина с главой Хакасии

Обычной практикой являются рабочие контакты президента России Владимира Путина с губернатором Хакасии Валентином Коноваловым и главами других регионов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 ноября в комментарии изданию «Ведомости».
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