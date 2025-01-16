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Царьград

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Тигр-людоед был болен. В Приморье отстрелили опасного хищника

Тигр-людоед был болен. В Приморье отстрелили опасного хищника

Зверь убил рыбака и охранял его как добычуТигра, который в начале недели убил рыбака в селе Зимники Дальнереченского райна нашли и отстрелили сотрудники приморского охотнадзора.

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