"Искандеры" вынесли командный пункт на аэродроме. США предупредили: Россия готовит мощный ответ за бомбардировку. Горячая сводка СВО

Игорь Кузнецов

При проведении военных операций, а на Украине она широкомасштабная, невозможно полностью исключить диверсионные удары в тыловых областях и террористические акты для устрашения населения и эмоциональные протесты граждан против властей. Отсюда призыв - ударить мощными средствами поражения, "испепелить", так, чтобы "асфальт потёк". Среди военных тоже "руки чешутся", но есть пример израильско-палестинского конфликта. Его невозможно решить военными ударами, решительный ответ - может быть нужен, но какой силы?