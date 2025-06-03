"Искандеры" вынесли командный пункт на аэродроме. США предупредили: Россия готовит мощный ответ за бомбардировку. Горячая сводка СВО
Мир замер в ожидании: как ответит Россия на удары по стратегическим аэродромам? Ночью на Украину полетели "Искандеры" – целями стали иностранные военные.
Комментарии
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При проведении военных операций, а на Украине она широкомасштабная, невозможно полностью исключить диверсионные удары в тыловых областях и террористические акты для устрашения населения и эмоциональные протесты граждан против властей. Отсюда призыв - ударить мощными средствами поражения, "испепелить", так, чтобы "асфальт потёк". Среди военных тоже "руки чешутся", но есть пример израильско-палестинского конфликта. Его невозможно решить военными ударами, решительный ответ - может быть нужен, но какой силы?
через фильтрационные лагеря
Разнесли наши самолеты... и молчок... Как же: "Переговоры"!!
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