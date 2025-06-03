☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иринушка
    Ну если обратно вернуть азиатские республики, то конечно будет рост населения. А Союз был намеренно развален именно н...Каким мог бы быть...
  • Игорь Кузнецов
    Вы получили всё это не "БЕСПЛАТНО", а за госбюджетные деньги, при этом честно отдали Долг Родине. Например, срочную я...Каким мог бы быть...
  • Игорь Кузнецов
    Полагаю много найдётся у нас тех, кто согласен стать такими же варварами как англосаксы. Тогда чем мы от них будем от...Раз так, будем до...

"Искандеры" вынесли командный пункт на аэродроме. США предупредили: Россия готовит мощный ответ за бомбардировку. Горячая сводка СВО

"Искандеры" вынесли командный пункт на аэродроме. США предупредили: Россия готовит мощный ответ за бомбардировку. Горячая сводка СВО

  Мир замер в ожидании: как ответит Россия на удары по стратегическим аэродромам? Ночью на Украину полетели "Искандеры" – целями стали иностранные военные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
При проведении военных операций, а на Украине она широкомасштабная, невозможно полностью исключить диверсионные удары в тыловых областях и террористические акты для устрашения населения и эмоциональные протесты граждан против властей. Отсюда призыв - ударить мощными средствами поражения, &quot;испепелить&quot;, так, чтобы &quot;асфальт потёк&quot;. Среди военных тоже &quot;руки чешутся&quot;, но есть пример израильско-палестинского конфликта. Его невозможно решить военными ударами, решительный ответ - может быть нужен, но какой силы?
Ответить
3 час.
Эдуард Николаев
через фильтрационные лагеря
Ответить
3 час.
Vladimir Lioubimcev
Разнесли наши  самолеты... и молчок...  Как же: &quot;Переговоры&quot;!!
Ответить
3 час.
наверх