Два человека пострадали в ДТП на Дубнинской

В районе Восточное Дегунино произошла дорожная авария. Как сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице, автомобиль наехал на дорожные ограждения на пересечении ул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии