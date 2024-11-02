Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Два человека пострадали в ДТП на Дубнинской

В районе Восточное Дегунино произошла дорожная авария. Как сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице, автомобиль наехал на дорожные ограждения на пересечении ул.

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