РИА: разбившийся в Северной Осетии Су-34 участвовал в СВО и в войне в Сирии

Российский бомбардировщик Су-34, который потерпел крушение в Северной Осетии, неоднократно привлекался к нанесению ударов по позициям террористов в Сирии, а также был задействован в специальной военной операции на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии