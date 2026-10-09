Kalinka: почти в 80% премиальных проектов нет студий в привычном понимании

Студии практически исчезают из дорогих проектов на первичном рынке премиальной недвижимости Москвы. Из 55 жилых комплексов премиум-класса в активной продаже лишь в 16 (29%) предусмотрен формат студий, в остальных 71% (39 проектов) их нет полностью.