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Дилеры: новые легковые машины подорожают в России в 2023 году на 30%

Дилеры: новые легковые машины подорожают в России в 2023 году на 30%

Автомобильные дилеры ожидают, что новые легковые машины подорожают в России в 2023 году на 30%. Об этом сообщил РИА Новости вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Жигалов.

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