Дилеры: новые легковые машины подорожают в России в 2023 году на 30%

Автомобильные дилеры ожидают, что новые легковые машины подорожают в России в 2023 году на 30%. Об этом сообщил РИА Новости вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Жигалов.