Мэр Москвы сообщил об итогах испытаний беспилотного поезда метро

Сергей Собянин подвел итоги шестимесячных испытаний беспилотного поезда метро. За это время состав, созданный на базе модели «Москва-2024», проехал по Большой кольцевой линии более четырех тысяч километров.
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