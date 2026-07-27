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Район Коптево

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Мэр Москвы сообщил об итогах испытаний беспилотного поезда метро

Сергей Собянин подвел итоги шестимесячных испытаний беспилотного поезда метро. За это время состав, созданный на базе модели «Москва-2024», проехал по Большой кольцевой линии более четырех тысяч километров.

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