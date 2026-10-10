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Провал в Майами: переговоры по Украине закончились досрочно, второй день отменён

Провал в Майами: переговоры по Украине закончились досрочно, второй день отменён

Консультации украинской и европейской делегаций с представителями президента США Дональда Трампа в Майами закончились раньше намеченного срока.

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