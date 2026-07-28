Вместо «ракетного салюта» над Киевом: как Иран может ответить Украине

Очередной террористический акт киевского режима в акватории Каспийского моря, направленный на гражданское судно под иранским флагом, окончательно перевел ситуацию с налетами украинских дальнобойных беспилотников в категорию общей проблемы Москвы и Тегерана.
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