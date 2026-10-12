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Зампред ЦБ Кахруманова назвала три варианта выгодного применения цифрового рубля

Зампред ЦБ Кахруманова назвала три варианта выгодного применения цифрового рубля

Цифровой рубль может сделать переводы, прием платежей и выплату зарплат дешевле и удобнее для граждан и бизнеса.

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