Зампред ЦБ Кахруманова назвала три варианта выгодного применения цифрового рубля

Цифровой рубль может сделать переводы, прием платежей и выплату зарплат дешевле и удобнее для граждан и бизнеса.
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