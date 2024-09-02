Трамп предположил, что «даже слишком хорошо» справился на дебатах с Байденом

Бывший американский лидер, кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп предположил, что «даже слишком хорошо» справился на дебатах с действующим главой государства Джо Байденом, которые состоялись 27 июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии