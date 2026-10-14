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Регионы России

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Ученые выявили новое влияние геометрии ледников на скорость их таяния

Ученые выявили новое влияние геометрии ледников на скорость их таяния

Исследователи Арктического и антарктического научно-исследовательского института, изучающие ледники Альдегонда и Западный Грёнфьорд на архипелаге Шпицберген, установили, что скорость таяния ледников зависит не только от потепления климата, но и от их формы и размера.

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