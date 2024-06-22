Мадуро предупредил о готовящемся в Венесуэле государственном перевороте

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил, что кандидаты правой оппозиции Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес, отказавшиеся подписывать соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов предстоящих выборов, планируют организовать беспорядки и государственный переворот после голосования.
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