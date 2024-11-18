В Ивановской области представители УМВД региона приняли участие в молодежном форуме «Сплоченность. Единение. Дружба»

Молодежный форум «Сплоченность. Единение. Дружба» прошел в Ивановском муниципальном районе. В нем приняли участие более сотни школьников, студентов колледжей и вузов, активистов молодежных общественных объединений.
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