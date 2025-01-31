В Смоленской области директора завода привлекли к ответственности за незаконное трудоустройство бывших чиновников

Руководство предприятия нарушило действующее законодательство Сафоновский районный суд обязал руководство ООО «Комплексные системы и сети» выплатить штраф за тайное трудоустройство двух бывших госслужащих.
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