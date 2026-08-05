ПВО за ночь уничтожила 475 украинских БПЛА над 16 регионами России

В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 4 августа до 08:00 мск 5 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.
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