План Путина сработал: Турции грозит участь карлика

Дмитрий Гурин

"Во-первых, у Турции нет собственного топлива для АЭС, и взять его она может только у России. Во-вторых, Россия обязалась вывозить и перерабатывать отходы." ................ ну топлива для АЭС даже сделанных Западом практически нет ни у кого. Технологий по переработке ядерных отходов то же. Штаты свои вывозят в Канаду, Западная Европа раньше спокойно вывозила в Африку, Восточная к нам, благо АЭС советского производства и спецы в курсе что и как делать. Насчет "Турецкого потока" не все так просто. Сомневаюсь что ЕС захочет его закрытие, у них и так коммунальные расходы приближаются по суммам нашим производственным, а у народов терпение не резиновое, и ответка в стиле "растянутой резинки" очень близка и чем дальше тянут власти тем сильнее им прилетит ответка от народа.