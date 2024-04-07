Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Петров
    Медицину развалила, социалку загубила, на рею"Просто так её ув...
  • Betahon
    Американцы могут избрать Путина президентом только в одном случае, если сша станет административно-территориальной ед...Уже классика для ...
  • Betahon
    Такие существа, их адепты и пособники не должны топтать Землю!"Не по плану": Кт...

План Путина сработал: Турции грозит участь карлика

План Путина сработал: Турции грозит участь карлика

Турецкий лидер Эрдоган очень долго старался усидеть на двух стульях, но это ему так и не удалось. В итоге на муниципальных выборах партия Эрдогана потерпела сокрушительное поражение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
&quot;Во-первых, у Турции нет собственного топлива для АЭС, и взять его она может только у России. Во-вторых, Россия обязалась вывозить и перерабатывать отходы.&quot; ................ ну топлива для АЭС даже сделанных Западом практически нет ни у кого. Технологий по переработке ядерных отходов то же. Штаты свои вывозят в Канаду, Западная Европа раньше спокойно вывозила в Африку, Восточная к нам, благо АЭС советского производства и спецы в курсе что и как делать.  Насчет &quot;Турецкого потока&quot; не все так просто. Сомневаюсь что ЕС захочет его закрытие, у них и так коммунальные расходы приближаются по суммам нашим производственным, а у народов терпение не резиновое, и ответка в стиле &quot;растянутой резинки&quot; очень близка и чем дальше тянут власти тем сильнее им прилетит ответка от народа.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх