В Приморье полицейские вручили паспорт гражданина Российской Федерации участнику СВО

В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю состоялось торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации участнику специальной военной операции Эльнуру Мустафаеву, в настоящее время находящемуся во Владивостоке на лечении после ранения, полученного в Курской области при выполнении боевых задач.
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