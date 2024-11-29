В Приморье полицейские вручили паспорт гражданина Российской Федерации участнику СВО

В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю состоялось торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации участнику специальной военной операции Эльнуру Мустафаеву, в настоящее время находящемуся во Владивостоке на лечении после ранения, полученного в Курской области при выполнении боевых задач.