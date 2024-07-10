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Царьград

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В НАТО составили новый список целей для русских ракет: От Patriot до SAMP-T

В НАТО составили новый список целей для русских ракет: От Patriot до SAMP-T

Вашингтон и партнёры по НАТО выпустили заявление о вооружении Украины, тем самым озвучив новый список целей для русских ракет.

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