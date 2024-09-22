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Юрист Иштокина: добросовестный юрист не станет обещать списать долги "бесплатно"

Юрист Иштокина: добросовестный юрист не станет обещать списать долги "бесплатно"

В настоящее время банкротство физических лиц становится все более распространенным явлением, однако, вместе с этим, увеличивается и рост юридических компаний, предлагающих свои услуги по проведению банкротства граждан, но действующих при этом недобросовестно.

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