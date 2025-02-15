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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» рассматривал подписание Касадо в январе. Хавбек хочет остаться в «Барсе», отступные – 100 млн евро

Во время зимнего трансферного окна «синие» запрашивали информацию по 21-летнему хавбеку «Барселоны», чтобы узнать вероятность его перехода, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena SER.

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